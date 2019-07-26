Спрос на услуги «грузовой экспресс» и «перевозки грузов по графику» вырос у клиентов-грузоотправителей Северо-Кавказской железной дороге

/Транспорт/

В январе-июне 2019 года услугами «грузовой экспресс» и «перевозки грузов по графику» на Северо-Кавказской железной дороге воспользовались 16 предприятий Юга России. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года данные услуги были востребованы у 13 клиентов.

В текущем году курсирование составов в рамках предоставления этих сервисов осуществлялось на направлениях: Невинномысская – Туапсе, Белореченская – Аксарайская, Юбилейная – Красный Гуляй, Божковская –Вышестеблиевская – Божковская, Ростов-Товарный – Первая Речка, Ростов-Товарный – Клещиха, а также со станции Новороссийск до станций Тольятти, Химзаводская, Койты, Шувакиш, Правдинск, Тобольск, Казначеевка, Тихоново.

Сервис «перевозки грузов по графику» востребован грузоотправителями, которые имеют стабильные объемы на сложившихся направлениях перевозок. Данный сервис, к примеру, используется предприятиями по производству минеральных удобрений Ставропольского края и заводами-изготовителями металлопродукции Ростовской области.

Среди основных преимуществ услуги – ускоренная доставка груза, гарантированное время отправления и прибытия, а также возможность оптимизации использования складских мощностей и подвижного состава.

Услуга «грузовой экспресс» востребована в основном у отправителей зерна. Преимущество данного сервиса заключается в том, что он предусматривает продвижение составов с зерновыми грузами до пункта назначения без лишней переработки в пути.

Отметим, что сегодня возможности применения услуги «грузовой экспресс» существенно расширены. Теперь у грузоотправителей Юга России есть возможность резервирования вагономест в прицепной части к контейнерному поезду. Таким образом, стала возможна ускоренная доставка вагонов с грузом по уже имеющемуся расписанию контейнерных поездов.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги