Сотрудники транспортной полиции Сочи проводят рейдовые мероприятия по соблюдению безопасности на маломерных судах

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Рейды, в рамках оперативно–профилактического мероприятия «Водный транспорт» проводятся сотрудниками линейного отделения в морском порту Сочи регулярно, как на берегу, так и в морской акватории. Направлены они на выявление фактов нарушения норм безопасности на маломерных суднах.

С начала курортного сезона полицейскими проведено более 50 рейдов, на нарушителей составлено 19 административных протоколов, еще 25 материалов направлено в соответствующие надзирающие органы.

Полицейские проверяют у капитанов либо судовладельцев наличие документов, дающих право на перевозку пассажиров, техническое состояние плавательных средств, а также наличие спасательных жилетов и кругов, обеспечивающих безопасность на воде.

В ходе очередного рейда на двух маломерных судах сотрудники транспортной полиции выявили несколько нарушений.

В первом случае у местного жителя, управляющего катером, не оказалось судового билета и доверенности от владельца судна на право управления. Во втором, капитан маломерного судна осуществлял перевозку пассажиров без правоустанавливающих документов.

По данным фактам сотрудниками линейного отделения полиции в морском порту Сочи проведена проверка, по результатам которой, материалы переданы в Государственную Инспекцию по маломерным судам, где в отношении жителей Сочи будут составлены административные протоколы по ст.11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления».

Источник: Елена Катаниди пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России