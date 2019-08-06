Транспортная полиция Анапы проводит рейды безопасности на водном транспорте

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В разгар летнего курортного сезона сотрудниками Анапского линейного отдела МВД России на транспорте усилены меры, направленные на обеспечение безопасности жителей и гостей города-курорта на водном транспорте. Под особым контролем полицейских – пассажирские перевозки, осуществляемые в акватории Черного моря.

В ходе рейдов, проводимых в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Водный транспорт» сотрудники транспортной полиции проверяют соблюдение частными перевозчиками техники безопасности при перевозке пассажиров, техническое состояние плавательных средств, а также наличие необходимых документов.

За два минувших летних месяца сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте проведено более 20 рейдов, в результате которых выявлен ряд нарушений. Приняты меры в отношении как судоводителей, так и собственников транспортных средств.

Одно из нарушений допустил местный житель, доставляющий пассажиров от поселка Большой Утриш до лагун. В ходе проверки, полицейские выявили отсутствие спасательных жилетов на борту маломерного плавательного средства. Таким образом, оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Аналогичный случай, но уже с перегрузом пассажиров, превышающим допустимое количество в два раза, зафиксирован в районе Большого Ахтанизовского лимана в Темрюкском районе.

По результатам проверки материалы направлены в Краснодарский следственный отдел Южного следственного управления на транспорте СК РФ, а также Новороссийскому транспортному прокурору для принятия процессуального решения.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте