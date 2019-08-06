/Транспорт/

Транспортная полиция Анапы проводит рейды безопасности на водном транспорте

В разгар летнего курортного сезона сотрудниками Анапского линейного отдела МВД России на транспорте усилены меры, направленные на обеспечение безопасности жителей и гостей города-курорта на водном транспорте. Под особым контролем полицейских – пассажирские перевозки, осуществляемые в акватории Черного моря.

В ходе рейдов, проводимых в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Водный транспорт» сотрудники транспортной полиции проверяют соблюдение частными перевозчиками техники безопасности при перевозке пассажиров, техническое состояние плавательных средств, а также наличие необходимых документов.

За два минувших летних месяца сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте проведено более 20 рейдов, в результате которых выявлен ряд нарушений. Приняты меры в отношении как судоводителей, так и собственников транспортных средств.

Одно из нарушений допустил местный житель, доставляющий пассажиров от поселка Большой Утриш до лагун. В ходе проверки, полицейские выявили отсутствие спасательных жилетов на борту маломерного плавательного средства. Таким образом, оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Аналогичный случай, но уже с перегрузом пассажиров, превышающим допустимое количество в два раза, зафиксирован в районе Большого Ахтанизовского лимана в Темрюкском районе.

По результатам проверки материалы направлены в Краснодарский следственный отдел Южного следственного управления на транспорте СК РФ, а также Новороссийскому транспортному прокурору для принятия процессуального решения.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте

Просмотров: 119 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

90% автомобилей в развитых странах могут стать электрическими к 2040

Как заработать 650 долларов за 2 часа: уроки преподавателя Стэнфорда

Действительно ли люди, говорящие на двух языках, умнее остальных

На Кубани освободившийся заключенный за ночь совершил 6 преступлений

В Красноярском крае частный самолет перестал выходить на связь

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!