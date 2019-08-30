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«Внимание дети»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание дети» сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г.Новороссийску проводят экскурсии с детьми вблизи образовательных учреждений. Проходя по безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом» ребята узнают о дорожных ловушках, которые могут подстерегать их по дороге, вспоминают правила перехода проезжей части, а также, знакомятся  с новыми  техническими средствами организации  дорожного движения, оборудованными около школ за время летних каникул.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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