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В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание дети» сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г.Новороссийску проводят экскурсии с детьми вблизи образовательных учреждений. Проходя по безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом» ребята узнают о дорожных ловушках, которые могут подстерегать их по дороге, вспоминают правила перехода проезжей части, а также, знакомятся с новыми техническими средствами организации дорожного движения, оборудованными около школ за время летних каникул.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск