/Транспорт/

Ребенок в машине: эксперт оценил идею ужесточить наказания для водителей

95% нарушений на дорогах фиксируются с помощью приборов фото- и видеофиксации. Они не покажут, был ребенок в машине, или нет. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал в интервью радио Sputnik поручение правительства об ужесточении наказания за нарушение правил ПДД.

Ранее правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения с ребенком в салоне автомобиля. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Напомним, в конце августа глава ГИБДД Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости.

«С одной стороны, похвальна забота о жизни и здоровье детей, потому что достаточно большое количество аварий происходит с участием детей. С другой стороны, нет необходимости отдельно проговаривать наказание, вводить отдельно статью. Сегодня уже достаточно большое количество наказаний, в частности за то, что дети ездят в машине непристегнутые или без использования кресел. Новое наказание придумать сложно, потому что 95% нарушений регистрируются с помощью приборов фото- и видеофиксации, а они не покажут, был ли ребенок в машине», – считает Игорь Моржаретто.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Заканчивается прием заявок на Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Социальное предпринимательство глазами студентов»

В Петербурге открылась 23-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

Интернет и сотовая связь: сколько вы тратите на домашний быт?

Политолог: Украина "больно гордая", чтобы забрать свою технику из Крыма

Чем опасны фонарики в смартфонах? Объясняет эксперт

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!