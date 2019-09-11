Ребенок в машине: эксперт оценил идею ужесточить наказания для водителей

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95% нарушений на дорогах фиксируются с помощью приборов фото- и видеофиксации. Они не покажут, был ребенок в машине, или нет. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал в интервью радио Sputnik поручение правительства об ужесточении наказания за нарушение правил ПДД.

Ранее правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения с ребенком в салоне автомобиля. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Напомним, в конце августа глава ГИБДД Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости.

«С одной стороны, похвальна забота о жизни и здоровье детей, потому что достаточно большое количество аварий происходит с участием детей. С другой стороны, нет необходимости отдельно проговаривать наказание, вводить отдельно статью. Сегодня уже достаточно большое количество наказаний, в частности за то, что дети ездят в машине непристегнутые или без использования кресел. Новое наказание придумать сложно, потому что 95% нарушений регистрируются с помощью приборов фото- и видеофиксации, а они не покажут, был ли ребенок в машине», – считает Игорь Моржаретто.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/