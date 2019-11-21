В Москве открыли Московские центральные диаметры. С неработающими валидаторами, короткими поездами и медленным «экспрессом» в аэропорт

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21 ноября в Москве запустили движение по Московским центральным диаметрам — так мэрия назвала обновленные маршруты главных направлений пригородных электричек.

Пока запущены D1 (Лобня — Одинцово) и D2 (Нахабино — Подольск), но всего в планах пять диаметров. Утверждается, что теперь там будут более комфортные поезда «Иволга» и более частое движение, как в метро. Интеграция с метро позволяет в том числе экономить на поездке — пересадка будет бесплатной, для этого можно использовать карту «Тройка».

О том, что «Тройку» надо обновить, мэрия начала активно предупреждать всего за день до запуска — но валидаторы все равно не заработали. После массовых жалоб в соцсетях «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) объявила, что там, где есть проблемы, пассажиров будут пускать бесплатно. В компании неполадки связали с пиковыми утренними нагрузками.

Новые поезда «Иволга» оказались короче обычных, вместе с ними на маршрут пустили старые электрички. Движение по МЦД запустили на маршрутах, где обычно ходят 12-тивагонные электрички, а в «Иволгах» только по 7 вагонов. ЦППК утверждает, что за счет сквозного прохода они вмещают две тысячи человек. Вместимость стандартной электрички из 12 вагонов — почти четыре тысячи человек. С проблемой вместимости новых поездов планируют бороться, запуская дополнительные поезда. Впрочем, стандартные электрички тоже ходят по МЦД.

Запуск первого даметра (D1) привел к серьезным изменениям в работе «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево. В пресс-службе компании «Медузе» обещали, что время в пути от Белорусского вокзала до аэропорта составит около 45 минут — вместо нынешних 35 минут. На самом деле по новому расписанию путь до аэропорта — ровно 50 минут, а обратно — 53 минуты. Экспресс из Шереметьево также будут приходить на другую платформу.

Источник: https://meduza.io/feature/2019/11/21/v-moskve-otkryli-moskovskie-tsentralnye-diametry-s-nerabotayuschimi-validatorami-korotkimi-poezdami-i-medlennym-ekspressom-v-aeroport?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news