Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд

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Начал курсировать новый пассажирский поезд № 692 сообщением Новороссийск – Баку формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тоннельная, Крымская, Краснодар-1, Кавказская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладная, Моздок, Гудермес, Кизилюрт, Махачкала, Дербент, Хачмас, Сумгаит.

Поезд отправляется из Новороссийска 1 раз в 4 дня, в 14:00 по московскому времени, из Краснодара в 17:07, прибывает в Баку в 02:15.

Время в пути от Новороссийска до Баку – 35 час. 15 мин., от Краснодара до Баку – 32 час. 08 мин.

В состав данного поезда включены плацкартные, купейные и СВ вагоны.

К данному поезду по территории Российской Федерации применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим, либо повышающим коэффициентом.

Источник: пресс-служба СКЖД