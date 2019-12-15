Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд
Начал курсировать новый пассажирский поезд № 692 сообщением Новороссийск – Баку формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тоннельная, Крымская, Краснодар-1, Кавказская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладная, Моздок, Гудермес, Кизилюрт, Махачкала, Дербент, Хачмас, Сумгаит.
Поезд отправляется из Новороссийска 1 раз в 4 дня, в 14:00 по московскому времени, из Краснодара в 17:07, прибывает в Баку в 02:15.
Время в пути от Новороссийска до Баку – 35 час. 15 мин., от Краснодара до Баку – 32 час. 08 мин.
В состав данного поезда включены плацкартные, купейные и СВ вагоны.
К данному поезду по территории Российской Федерации применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим, либо повышающим коэффициентом.
Источник: пресс-служба СКЖД