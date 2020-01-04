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ПАО «НМТП» и ООО «Либхерр-Русланд» заключили договор на поставку нового крана

Группа НМТП сообщает, что ПАО «НМТП» заключило контракт с ООО «Либхерр-Русланд» на поставку крана Liebherr модели LPS 420 E, грузоподъемностью 124 тонны.

Этот кран станет вторым краном модели LPS 420 E, работающим в новороссийском порту. Первый в мире кран этой модели был смонтирован в ПАО «НМТП» в июне 2019 года.

При проектировании крана LPS 420 E были созданы новая система вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие его вес. Кран Liebherr в сравнении с моделями аналогичной грузоподъемности более эффективный по эксплуатационным затратам (таким как: энергопотребление и энергоэффективность), а также обладает большей производительностью.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»

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Категория: Новости / Транспорт

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