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ПАО «НМТП» и ООО «Либхерр-Русланд» заключили договор на поставку нового крана
Группа НМТП сообщает, что ПАО «НМТП» заключило контракт с ООО «Либхерр-Русланд» на поставку крана Liebherr модели LPS 420 E, грузоподъемностью 124 тонны.
Этот кран станет вторым краном модели LPS 420 E, работающим в новороссийском порту. Первый в мире кран этой модели был смонтирован в ПАО «НМТП» в июне 2019 года.
При проектировании крана LPS 420 E были созданы новая система вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие его вес. Кран Liebherr в сравнении с моделями аналогичной грузоподъемности более эффективный по эксплуатационным затратам (таким как: энергопотребление и энергоэффективность), а также обладает большей производительностью.
Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»