Bentley представляет легендарный Mulsanne последней специальной серии 6.75 Edition

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Мастерами Bentley будет создано всего 30 уникальных автомобилей Mulsanne 6.75 Edition. Источником вдохновения для создания эксклюзивной серии стал легендарный 6,75-литровый двигатель V8, который производится дольше всего в мире.

Последняя лимитированная серия Mulsanne от ателье Mulliner: шедевр британского автомобильного инженерного искусства и технического мастерства. Место флагмана в линейке Bentley займет модель Flying Spur. Выпуск Mulsanne завершится весной 2020 года, после чего все сотрудники будут переведены на другие производственные участки. К 2023 году все модели Bentley будут иметь гибридные версии

Компания Bentley анонсирует выпуск финальной серии роскошного флагманского лимузина Mulsanne. Ограниченная серия Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner, состоящая из всего 30 уникальных автомобилей, чествует мастерство автомобильных инженеров Bentley и великое наследие британской марки. На создание уникальной серии мастеров вдохновил легендарный 6,75-литровый двигатель, который в этом году отмечает 60-летие непрерывного выпуска. С завершением производства роскошного Mulsanne место флагмана в модельном ряду Bentley займет абсолютно новый Flying Spur. К 2023 году он получит гибридную силовую установку, что символизирует новые приоритеты компании Bentley и путь к определению будущего устойчивой роскошной мобильности. Самая востребованная в мире марка люксовых автомобилей уже сделала первый шаг навстречу электрификации с запуском модели Bentayga Hybrid – первого роскошного внедорожника с гибридной силовой установкой в классе и самого эффективного Bentley в истории. Крис Крафт, член совета директоров Bentley Motors, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, отметил: «Mulsanne долгие годы играл ключевую роль в поддержании позиции Bentley как мирового лидера в сегменте лимузинов класса люкс. Флагманская модель Bentley и ее богатая история служат свидетельством нашего постоянного стремления создавать вручную поистине исключительные автомобили. Новый эксклюзивный Mulsanne 6.75 Edition – кульминация этого достижения. Несмотря на то, что производство Mulsanne завершится весной 2020 года, это решение было принято в то время, когда мы наблюдаем значительный интерес со стороны клиентов к другим моделям марки. Все наши сотрудники, занятые в настоящее время производством Mulsanne, будут переведены на другие производственные участки».