ДТП на улице Конституции СССР

/Транспорт/

10 февраля в 16 часов 03 минуты, в Центральном районе г. Сочи, по ул. Конституции СССР, в районе д. № 41, 33-летний водитель транспортного средства «Мерседес» при движении допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, 2002 года рождения, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП один несовершеннолетний пешеход был госпитализирован в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства города Сочи» Министерства здравоохранения Краснодарского края с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левого бедра; второму пешеходу оказана разовая медицинская помощь.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи