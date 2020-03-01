Только next day

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» расширяет доставку грузов по городам «ближнего круга» столицы.

«Мы ввели новое расписание доставки грузов из столицы во Владимир, Калугу, Рязань, Тверь, Тулу и в обратном направлении.

Теперь машины по этим маршрутам ходят ежедневно и обеспечивают гарантированную доставку груза получателю уже на следующий день», - прокомментировал директор по логистике ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Скуратов.

Таким образом, общее количество городов «ближнего круга», в которые за 1 сутки доставляются грузы из столицы, достигло 29 (в частности, это города Золотого кольца, Калуга, Тверь, Белгород, Курск и др.).

Новые сроки доставки отражены в почасовом расписании перевозок на сайте компании.

«Мы видим, насколько наши клиенты заинтересованы в максимально удобной и быстрой доставке грузов, поэтому со своей стороны рады предложить им наиболее выгодные условия перевозки, — дополняет Скуратов. — Постепенно расширяем свои возможности по доставке next day, в частности, в 2019 году на удалось практически на сутки сократить время доставки между городами Нижний Новгород, Пенза, Саратов, Саранск. Так, отправляя с нами груз из Нижнего Новгорода в Пензу, наш клиент может быть уверен в том, что уже на следующий день он будет доставлен адресату».

Исаев Артем

Источник: предложи новость