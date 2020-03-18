Продажи электронных билетов за два месяца остались на прежнем уровне

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В январе-феврале 2020 года на СКЖД в поезда дальнего следования через Интернет оформлено около 720 тыс. билетов, как и за аналогичный период 2019 года.

Доля онлайн-продаж на поезда дальнего следования составила 57% от общего количества оформленных мест.

Напомним, что помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «РЖД», приобрести проездной документ, также без взимания комиссии, можно и с помощью приложения «РЖД Пассажирам», где в том числе можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции: навигация внутри зданий столичных вокзалов и показ объявлений об изменении расписания поездов.