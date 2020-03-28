СКЖД запустила проект по перевозке скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами

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На Северо-Кавказской железной дороге запустили проект по перевозке мороженого мяса птицы в рефрижераторных контейнерах по закольцованному маршруту Новороссийск – Невинномысская – Новороссийск.

Первый состав из 22 вагонов с продукцией одного из крупнейших в регионе сельхозпроизводителя был отправлен на этой неделе. Ускоренный контейнерный поезд находился в пути от станции Невинномысск до станции Новороссийск 11 часов 47 минут, что по скорости сопоставимо с пассажирским поездом.

По словам заместителя начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Ольги Чебановой это первый опыт перевозки подобного вида груза ускоренным контейнерным поездом в «линейных» (морских) контейнерах, не требующих перетарки в порту.

– Перевозки 40-футовых рефрижераторных контейнеров осуществляются в режиме «термос». Данная технология подразумевает, что при перевозке в контейнерах не поддерживается температурный режим, при этом необходимая температура в контейнерах обеспечивается при формировании партии, – рассказала Ольга Чебанова.

Как отметил начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Фарид Зайнулин, для реализации проекта на грузовом дворе станции Невинномысская организована перевалка порожних рефконтейнеров с фитинговых платформ на автотранспорт, а также их доставка на склад клиента под загрузку.

- Груженые рефконтейнеры доставляются для накопления и хранения с подключением к сети электроснабжения на грузовой двор, с последующей их погрузкой на специализированные фитинговые платформы, - рассказал он.

Стоит отметить, что формирование экспортной партии замороженного мяса птицы для доставки в порт автомобильным транспортом занимает от 3 до 4 дней. Комплектование контейнеров для железнодорожной перевозки происходит более равномерно и быстро, в среднем за 2 дня.

Среди других преимуществ железнодорожного транспорта – отсутствие весовых ограничений и возможность осуществить доставку контейнеров напрямую в порт без ожидания разрешения на въезд.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"