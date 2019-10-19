СКЖД представила новые транспортно-логистические услуги на международном экономическом форуме в Пятигорске

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Новые транспортно-логистические услуги ОАО «РЖД» представлены на Международном экономическом форуме «Северный Кавказ: Точки роста экспорта России» в Пятигорске.

В мероприятии, официальным партнером которого выступила Северо-Кавказская железная дорога, приняли участие руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, торгово-промышленных палат субъектов РФ и деловых кругов, а также иностранные партнеры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках панельных дискуссий участникам форума рассказали о новых услугах ОАО «РЖД» по перевозке продукции агропромышленного комплекса. По словам заместителя начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Ольги Чебановой, один из предлагаемых сервисов связан с организацией перевозки скоропортящихся грузов с участием нескольких видов транспорта, включая железнодорожный, автомобильный и морской.

Для привлечения на железнодорожный транспорт продукции аграрного сектора с июля текущего года ОАО «РЖД» предоставляет возможность перевозок отдельных пищевых продуктов в универсальном подвижном составе.

«Благодаря этому на СКЖД по итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в десятки раз увеличен объем перевозок картофеля, свежих овощей и фруктов, вдвое – растительных масел, маргаринов и спредов, на 15% – минеральной воды, на 7% – консервированной продукции», – подчеркнула Ольга Чебанова.

Еще одна новая услуга для грузоотправителей – организация «мобильных» грузовых дворов. Если раньше железнодорожники могли оказывать только услуги по погрузке и выгрузке на специально оборудованных станционных грузовых дворах, то сейчас временная площадка для перевалки и хранения может быть организована прак­тически в любой точке, удобной клиенту. Данный сервис, к примеру, является реальной альтернативой традиционной схеме экспорта зерновых через элеваторы.

Сегодня грузовладельцам также предоставляется возможность аренды территории грузовых дворов или полосы отвода для последующего строительства объектов для перевалки грузов. Пример такого взаимодействия – проект по строительству мини-элеватора, реализуемый на грузовом дворе станции Минеральные Воды.

В текущем году у клиентов ОАО «РЖД» появилась возможность включать в составы контейнерных поездов термоизолированные контейнеры. Это стало еще одним шагом на пути упрощения процесса перевозок продукции АПК железнодорожным транспортом.

Заместитель начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания напомнила участникам форума, что с июня 2019 года упрощен порядок перевозки скоропортящейся продукции на экспорт в универсальном подвижном составе, в том числе в крытых вагонах и универсальных контейнерах.

Экспортный потенциал агропромышленного сектора Юга России также позволит раскрыть вступившее в силу в сентябре этого года изменение в «Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом». Теперь перевозка зерна возможна на общих условиях в полувагонах с использованием специальных вкладышей в виде герметичных полимерных контейнеров. Это в значительной степени упростит грузовладельцам поиск подвижного состава в период пикового спроса на зерновозы.

Выступивший на пленарном заседании заместитель начальника СКЖД по Минераловодскому территориальному управлению Дмитрий Лукьяненков рассказал и о других сервисах, предлагаемых грузовладельцам на СКЖД.

Так, для представителей среднего и малого бизнеса на грузовых дворах магистрали организована перевалка зерна из автотранспорта в вагоны. Наряду с этим дорога предлагает услугу по формированию судовых партий.

Набирает популярность на СКЖД сервис «грузовой экспресс». Данная услуга предполагает формирование на одной станции маршрута из грузов от нескольких отправителей, следующих на одну станцию или в попутном направлении.

В рамках внедрения новых продуктов для пользователей услуг на дороге действует Центр продажи услуг холдинга «РЖД». Обратившись сюда, можно получить информацию по любой интересующей услуге любого подразделения железной дороги – от приобретения путевки в санаторий до аренды локомотивов или заключения договора на ремонт подвижного состава.

Дмитрий Лукьяненков подчеркнул, что предложенные логистические схемы с использованием железно­дорожного транспорта должны заинтересовать грузовладельцев и смогут повысить экспортный потенциал регионов Юга России.

Источник: пресс-служба СКЖД