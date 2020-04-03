Погрузка на СКЖД составила более 5 млн тонн в марте 2020 года

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По оперативной информации, погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в марте 2020 года составила более 5 млн тонн, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в марте 2020 года составил свыше 7,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил около 10 млрд тонно-км.

Погрузка за три месяца 2020 года, по оперативным данным, составила 14,1 млн тонн, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Северо-Кавказской магистрали погружено:

каменного угля – около 2 млн тонн (-37% к январю-марту 2019 года);

кокса – порядка 101 тыс. тонн (-10 %);

нефти и нефтепродуктов – порядка 4,3 млн тонн (-6%);

черных металлов – 1,2 млн. тонн (-21%);

лома черных металлов – 28,1 тыс. тонн (-13%);

химических и минеральных удобрений – 611 тыс. тонн (-16%);

цемента – 523 тыс. тонн (-26,1%);

зерна – 896 тыс. тонн (+26%);

строительных грузов – порядка 3,2 млн тонн (+2%);

химикаты и сода – 102 тыс. тонн (-0,5%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 21,8 млрд тарифных тонно-км (-4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – порядка 29 млрд тонно-км (-4%).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"