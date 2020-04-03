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Погрузка на СКЖД составила более 5 млн тонн в марте 2020 года

По оперативной информации, погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в марте 2020 года составила более 5 млн тонн, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

Грузооборот в марте 2020 года составил свыше 7,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил около 10 млрд тонно-км.

Погрузка за три месяца 2020 года, по оперативным данным, составила 14,1 млн тонн, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Северо-Кавказской магистрали погружено:

  • каменного угля – около 2 млн тонн (-37% к январю-марту 2019 года);
  • кокса – порядка 101  тыс. тонн (-10 %);
  • нефти и нефтепродуктов – порядка 4,3 млн тонн (-6%);
  • черных металлов – 1,2 млн. тонн (-21%);
  • лома черных металлов – 28,1 тыс. тонн (-13%);
  • химических и минеральных удобрений – 611 тыс. тонн (-16%);
  • цемента – 523 тыс. тонн (-26,1%);
  • зерна – 896 тыс. тонн (+26%);
  • строительных грузов – порядка 3,2 млн тонн (+2%);
  • химикаты и сода – 102 тыс. тонн (-0,5%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 21,8 млрд тарифных тонно-км (-4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – порядка 29 млрд тонно-км (-4%).

 

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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Категория: Новости / Транспорт

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