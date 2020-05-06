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Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Специальный сайт 9may.rzd.ru включает ряд образовательных проектов с уникальными архивными материалами о колоссальном значении железнодорожного транспорта в годы войны. На сайте Музея железных дорог России rzd-museum.ru проводятся виртуальные экскурсии, которые знакомят посетителей с экспонатами, связанными с военным периодом. Например, 9 мая пользователям сети Интернет будет предложена экскурсия по новой выставке музея – «Поезда милосердия», посвященной санитарным поездам в истории железных дорог России и их работе в годы Великой Отечественной.

По традиции, 9 мая в 12:00 местного времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут «Гудок Победы».

Кроме того, на всех вокзалах страны и во всех поездах дальнего следования прозвучат поздравления в честь 75-й годовщины Великой Победы от таких известных артистов, как Михаил Боярский, Ирина Муравьева, Юлия Рутберг и Дмитрий Маликов.

Интерактивные выставки «Исторический багаж», действующие в Москве, Санкт- Петербурге, а также появившиеся в этом году на вокзалах Смоленска, Волгограда, Мурманска и Тулы, дополнены блоком материалов о вкладе этих городов в Победу.

Для пассажиров поездов дальнего следования на развлекательных бортовых порталах будет доступен специальный раздел, посвященный 75-летию Победы, где пассажиры смогут посмотреть фильмы о войне и видеоролики об истории войны, послушать песни военных лет и почитать книги.

Источник: https://skzd.rzd.ru/