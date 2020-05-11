Аграрии приобрели 223 единицы техники в лизинг для проведения посевной

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В Южном федеральном округе активно проходят посевные работы. Для их проведения аграрии региона за 2020 год уже приобрели 223 единицы техники по льготным программам Росагролизинга.

Общая стоимость поставленной техники составила почти 640 млн. руб.

Наибольшее количество сельхозтехники и оборудования в округе с начала года через Росагролизинг было приобретено в Ростовской области. В регион лизинговой компанией уже отгружено 79 единиц техники общей стоимостью – более 211 млн. руб.

Аграрии Республики Крым за 4 месяца приобрели по льготным программам Росагролизинга 60 единиц сельхозтехники и оборудования общей стоимостью – более 154 млн. руб.

В Краснодарский край с начала года Росагролизинг поставил по льготным программам 50 единиц сельхозтехники и оборудования общей стоимостью – почти 160 млн. руб.

Сельхозтоваропроизводители Волгоградской области с начала года приобрели через Росагролизинг 22 единицы техники и оборудования общей стоимостью – почти 80 млн. руб.

Аграрии Республики Адыгея, Астраханской области и Республики Калмыкия за 4 месяца приобрели по льготным программам Росагролизинга по 4 единицы сельхозтехники и оборудования общей стоимостью – более 7 млн. руб., почти 5 млн. руб. и почти 22 млн. руб. соответственно.

С апреля 2020 года Росагролизинг поставляет технику на «антивирусных» условиях: без первоначального взноса, с отсрочкой основного долга на 1 год, с увеличением срока лизинга дополнительно на 1 год.