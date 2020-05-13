"Байкал-Сервис" доставит небольшие грузы в Wildberries за полцены

/Транспорт/

Транспортная компания "Байкал-Сервис", которая специализируется на сборных перевозках и доставках грузов в маркетплейсы, пересмотрела условия предоставления услуг в пользу клиентов.

Так, с 13 мая перевозчик вдвое сократил стоимость доставки нетяжелых грузов (до 50 кг) в один из крупнейших международных интернет-магазинов – компанию Wildberries.

«В период эпидемии Covid-19 спрос на услуги доставки в маркетплейсы, со многими из которых мы давно и успешно сотрудничаем, растет. Несмотря на то, что в целом рынок перевозок показал в апреле текущего года отрицательную динамику, доставки в маркетплейсы в апреле текущего года выросли более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – говорит директор по экспедированию и доставке ООО «Байкал-Сервис ТК» Иван Ермалицкий. – У нас весь процесс сдачи товара в маркетплейс автоматизирован, за счет трехсторонней интеграции (клиент – маркетплейс – "Байкал-Сервис") оперативно ведем обмен информацией и документами, так что для клиента все происходит быстро, четко и просто».

Стоит отметить что терминалы "Байкал-Сервиса" расположены рядом с распределительными центрами маркетплейсов. Кроме того, отправляя свои грузы в маркетплейс через «Байкал-Сервис», клиент получает дополнительную подстраховку. «Мы проверяем наличие нужных документов в системе и при необходимости помогаем внести корректировки, также мы внимательно отслеживаем сроки доставки и указанные промежутки времени («окна») сдаем грузы наших клиентов в назначенный маркетплейсом час вне зависимости от времени суток», – дополняет Иван Ермалицкий.