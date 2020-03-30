«Байкал-Сервис» включил «зеленый» для медицинских грузов

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» запустила новую акцию «Перевезем на здоровье!», по которой предоставляет клиентам 15 % скидку на перевозки медицинских товаров по всей России.

«Ввиду последних событий с распространением Covid-19 мы считаем необходимым снизить стоимость перевозки товаров для личной гигиены, ухода за здоровьем и средств защиты (масок, перчаток, средств дезинфекции и т.д.)», - рассказал директор по маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Максим Блынский.

Акция «Перевезем на здоровье!» продлится до 30 апреля, но при необходимости ее срок будет продлён. Подробные условия смотрите на странице акции на сайте Байкал-Сервис.

Стоит отметить, что в связи с эпидемией Байкал-Сервис с 23 марта увеличил для своих клиентов, оказавшихся на карантине, срок бесплатного хранения грузов до 7 рабочих дней. Кроме того, компания готова по желанию клиентов обеспечить им бесконтактную доставку грузов, а также помочь решить любые логистические проблемы.

На неделе с 28 марта по 5 апреля Байкал-Сервис продолжает работать в штатном режиме. Мы учитываем, что не все наши клиенты смогут забрать свои грузы вовремя из-за объявленных выходных, поэтому с 28 марта отменяем плату за временное хранение грузов.

Исаев Артем

Источник: предложи новость