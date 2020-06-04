Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 5,3 млн тонн в мае 2020 года

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Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в мае текущего года составила 5,3 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в мае составил 6,8 млрд тарифных тонно-км (+0,5%,), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 8,9 млрд тонно-км (-0,1%).

В январе-мае текущего года погрузка на СКЖД составила 24,5 млн тонн, что на 11,3% ниже прошлогоднего показателя.

За 5 месяцев на дороге погружено:

нефти и нефтепродуктов – 7,1 млн тонн (+0,1% к уровню прошлого года);

строительных грузов – 6,2 млн тонн (+5,5%);

каменного угля – 3,3 млн тонн (-29,7%);

черных металлов – 1,6 млн тонн (-33,5%);

зерна – более 1,3 млн тонн (+8%);

химических и минеральных удобрений – более 1 млн тонн (+1,9%);

цемента – более 1 млн тонн (+9,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 721,9 тыс. тонн (-19,7%);

химикатов и соды – 151,7 тыс. тонн (+7,3%).

Грузооборот на СКЖД за 5 месяцев текущего года составил около 35,6 млрд тарифных тонно-км (-4,3%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 47,2 млрд тонно-км (-4,2%).

Источник: ОАО "РЖД"