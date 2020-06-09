Центр продажи услуг на СКЖД привлек более 170 новых клиентов с начала текущего года

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Более 170 новых клиентов привлечено Центром продажи услуг ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге за пять месяцев 2020 года. Благодаря его работе со станций СКЖД дополнительно отправлено около 800 тыс. тонн грузов.

Кроме того, обработано 1,8 тыс. обращений. Большинство из них связаны с предоставлением подвижного состава и услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД. Также востребованы консультационные услуги, в том числе по организации электронного документооборота.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных с участием Центра продажи услуг, – организация перевозок зерновых грузов со станций Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и в Азербайджан.

Параллельно Центром продажи услуг проводится работа по информированию предприятий малого и среднего бизнеса о действующих сервисах и тарифных преференциях. Грузоотправителей, в частности, оповестили о введении скидки до 42,5% на внутрироссийские перевозки в универсальных крытых вагонах социально значимых грузов. В их числе – зерновые культуры и семена, мука и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, овощи, фрукты, соки, изделия текстильной и бумажной промышленности.

Некоторые грузовладельцы, получившие коммерческие предложения, уже стали клиентами ОАО «РЖД».

В настоящее время специалисты Центра ведут консультации по вопросам, возникшим в ходе дистанционного взаимодействия. Наряду с этим организовано дополнительное адресное информирование грузовладельцев о возможностях перехода на дистанционное взаимодействие с помощью подключения к автоматизированной системе ЭТРАН, позволяющей применять электронную подпись, без посещения станций, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Источник: ОАО "РЖД"