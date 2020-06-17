Продажи билетов через Интернет на поезда дальнего следования выросли на 80% на СКЖД в мае по сравнению с апрелем 2020 года

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В мае 2020 года на СКЖД в поезда дальнего следования через Интернет оформлено 134,5 тыс. билетов. Это на 80% превышает показатель апреля 2020 года.

Доля онлайн-продаж на поезда дальнего следования в мае составила 64% от общего количества оформленных мест.

Напомним, что помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «РЖД», приобрести проездной документ, также без взимания комиссии, можно и с помощью приложения «РЖД Пассажирам», где в том числе можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции: навигация внутри зданий столичных вокзалов и показ объявлений об изменении расписания поездов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Правила покупки электронных билетов»).

Источник: ОАО "РЖД"