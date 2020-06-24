Перевозка грузов с «Байкал-Сервисом» стала дешевле и быстрее на день

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» запустила новую акцию – «забор груза день-в-день – бесплатно!».

Акция проходит в Москве и Санкт-Петербурге, а также в подмосковных филиалах — Зеленограде, Томилине, Балашихе, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Пушкино. В рамках акции клиенты получают опцию «забор день-в-день» бесплатно (т.е. они оплачивают обычный забор груза, а «забор день-в-день» идет для них в подарок).

«Мы отмечаем, что забор и доставка грузов становится все более популярным сервисом у наших клиентов, — поясняет директор по экспедированию и доставке ООО «Байкал-Сервис ТК» Иван Ермалицкий. — В апреле востребованность этой услуги достигла 52 %, то есть она в том или ином виде присутствует уже в более чем половине заявок на перевозку».

В начале 2020 года услуга «забор груза день-в-день» стала доступна клиентам компании во всей филиальной сети. Ее главное преимущество состоит в том, что при своевременной подаче заявки (до 14 часов) у клиента груз забирается в тот же день и тем самым сокращается срок перевозки груза на сутки.

Этим летом Байкал-Сервис проводит с десяток различных акций в поддержку клиентов. Компания предоставляет бесплатный забор груза для отправителей из 500 населенных пунктов, участвует в совместной с My-shop акции для пожилых людей «Забота», дает 20 % скидку на перевозки по акции «Везем в Крым!».

Кроме этого, сейчас в компании действуют сезонные акции с 15-процентной скидкой на перевозки медицинских товаров, сельскохозяйственных, велосипедов, товаров для дачи и сада.

Исаев Артем

Источник: предложи новость