Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

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Это позволит компенсировать расходы по договорам лизинга.

Правительство продолжает оказывать помощь отраслям, пострадавшим из-за коронавируса. По новому распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами. Эти деньги они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга.

Средства будут выделены Росморречфлоту из резервного фонда Правительства. Субсидии в том числе получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 15 августа. Выплата предоставляется единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

Помочь судоходным компаниям поручил Президент России Владимир Путин. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса они находились в вынужденном простое. После снятия ограничений период навигации будет относительно коротким. Субсидии позволят поддержать участников отрасли.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.