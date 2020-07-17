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Продажи электронных билетов на СКЖД выросли втрое в июне по сравнению с маем 2020 года

В июне 2020 года на Северо-Кавказской железной дороге на поезда дальнего следования через Интернет оформлено 420 тыс. билетов. Это в три раза превышает показатель мая 2020 года.

Напомним, что помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО "РЖД", приобрести проездной документ без взимания комиссии можно с помощью приложения "РЖД Пассажирам".

В данном приложении также можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции, включая изменение расписания поездов и навигацию в зданиях столичных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" (раздел "Пассажирам", вкладка "Правила покупки электронных билетов").

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159

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Категория: Новости / Транспорт

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