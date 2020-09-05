Вступили в силу новые правила расчета цены ОСАГО

/Транспорт/

Вступили в силу новые нормативы от Центробанка, по которым расширяется тарифный коридор ОСАГО, а страховщики получают возможность предоставлять автовладельцам персонализированные тарифы.

Согласно документам, для владельцев легковушек диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз (будет в пределах 2471-5436 рублей). Страховщики при формировании стоимости полиса смогут учитывать личностные факторы клиента, например, семейный статус.

Одновременно ЦБ определил перечень личностных параментров, которые страховщикам запрещено использовать. Речь идет в том числе о национальности, языке и подобном.

Источник: https://www.mk.ru/economics/