«Байкал-Сервис» открыл второй складской комплекс в Перми

/Транспорт/

28 сентября начал работу новый терминал в Свердловском районе города.

Новая площадка, получившая статус центральной, принимает клиентов по адресу ул. Василия Васильева, 5 Б.

Эту локацию отличает хорошая транспортная доступность, благодаря удобным подъездным путям и дорожным развязкам, а также остановке общественного транспорта, расположенной всего в ста метрах от терминала.

«С открытием нового складского комплекса у нас появляются новые возможности для роста и дальнейшего увеличения грузооборота. Главное, мы стали ближе и удобнее для наших клиентов», — отметила руководитель пермского филиала «Байкал-Сервиса» Маргарита Чупахина.

Она добавила, что новый РЦ общей площадью свыше 2000 кв. м. располагает тремя постановочными местами для выгрузки межтерминальных фур и шестью для приема груза.

Терминал работает ежедневно: в будни - с 9.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00, в воскресенье - с 9.00 до 14.00. Здесь можно быстро и легко сдать или получить свой груз, также в новом комплексе оказывается услуга ответственного хранения. Кстати, для клиентов, прибывающих за малогабаритными грузами, на терминале организован своеобразный «зеленый коридор», что позволяет им не терять ни одной лишней минуты при получении груза.

С открытием нового РЦ у компании «Байкал-Сервис» в Перми поменялся график работы терминала «Парковый» (ул. Трамвайная, 14 Ж), забрать или сдать груз там можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Исаев Артем

Источник: Предложи новость