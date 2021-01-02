Туристический поезд «Сочи» свяжет на новогодние праздники Кисловодск и Гагру

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28 декабря туристический поезд № 927/928 «Сочи» отправился в первый рейс из Кисловодска в Гагру. На время новогодних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет курорты Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья.

В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие заместитель начальника СКЖД Сергей Дмитриев, представители правительства Ставропольского края и администрации города-курорта.

– Продление маршрута туристического поезда «Сочи» до Кисловодска стало возможным благодаря активному сотрудничеству СКЖД и руководства Ставропольского края. Сегодня мы не просто связываем курорты Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья, мы впервые запускаем прямой поезд из Кисловодска в Абхазию. Уверен, что этот маршрут оценят пассажиры, – отметил Сергей Дмитриев.

Первый заместитель министра туризма Ставропольского края Елена Гарбузова поблагодарила за запуск нового маршрута, отметив, что курсирование туристического поезда из Кисловодска в Гагру будет способствовать росту пассажиропотока и положительно скажется на развитии внутреннего туризма.

Жители и гости Кисловодска смогут уехать на Черноморское побережье туристическим поездом до 9 января включительно. Состав отправляется в 17:15 и прибывает в Гагру на следующие сутки в 11:30. В обратном направлении из Гагр поезд до 10 января включительно будет отправляться в 18:43 и прибывать в Кисловодск в 11:38 следующих суток.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Белореченская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Цандрипшт.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы из курортной зоны Кавказских Минеральных вод, а также жители Ставропольского и Краснодарского краев могли отправиться вечером или ночью, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день. Вечером туристы смогут отправиться в обратный путь. Путешествие по всему маршруту в общей сложности займет немногим более полутора суток.

Стоит отметить, что с 29 декабря по 10 января в составе туристического поезда от станции Роза Хутор станет курсировать группа беспересадочных вагонов в Гагру.

Напомним, что туристический поезд «Сочи» начал курсировать по маршруту Туапсе – Гагра с 15 августа 2020 года. За это время он успел перевезти около 18 тыс. пассажиров.

Поезд сформирован из вагонов, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Они полностью соответствуют всем современным требованиям. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и usb-портами для подзарядки гаджетов.

Пассажиры, желающие познакомиться с достопримечательностями республики Абхазия (Реликтовый Национальный парк, Голубое озеро и озеро Рица, Юпшарский каньон), также имеют возможность приобрести пакетный тур непосредственно в пути следования. Для этого нужно обратиться к проводнику.

Источник: пресс-служба СКЖД