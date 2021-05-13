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С 1 мая на территории города Сочи стартовала профилактическая операция «Джиппинг», в рамках которой подразделениями Госавтоинспекции города Сочи организовано проведение мероприятий, направленных на предупреждение ДТП и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров автомобилями повышенной проходимости.

Проверяя экскурсионные джипы, инспекторы уделяют пристальное внимание техническому состоянию автомобилей, законности внесенных в конструкцию транспортных средств изменений, а также наличию необходимой документации, в том числе страхованию жизни, здоровья и имущества пассажиров.

Данные мероприятия будут проходить на протяжении всего курортного сезона, во всех районах города.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи