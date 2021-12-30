Пиковое время. Какой вид связи может подвести ночью 31 декабря?

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В новогоднюю ночь нагрузка на серверы мобильных операторов достигает пика. Какой связью лучше не пользоваться, чтобы гарантированно поздравить 31 декабря друзей и родных, рассказал эксперт по телекоммуникациям Денис Кусков.

Ближе к 12 часам ночи 31 декабря нагрузка на мобильную связь и мобильный интернет достигнет пика, поскольку россияне будут поздравлять друг друга с праздником. В прошлом дозвониться до близких в эти часы было сложно и по обычному телефону, отметил в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Но современная техника, по его словам, позволяет без проблем пользоваться даже мобильной связью, хоть за две минуты до наступления Нового года.

"Раньше возникали перебои со связью в 12 часов ночи 31 декабря: когда были пиковые нагрузки, было тяжело дозвониться. Сейчас операторы справляются с подобными ситуациями. Даже в пиковое время оборудование крайне редко выходит из строя и редко бывает достигнут предел нагрузки на него. Можно сказать, что операторы к новогодним звонкам готовы", – уверен Денис Кусков.

Мобильный интернет может работать хуже, однако отправить сообщение в мессенджере вы сможете без проблем, добавил он.

"Как правило, с доступом в интернет в новогоднюю ночь бывали проблемы, потому что люди заливали видео на различные видеохостинги, что требует хороших показателей скорости. Но и тут скоростные характеристики, которые обеспечивают мобильные операторы, стали более чем достаточными. Теперь они могут обеспечивать предоставление услуг на качественном уровне и 31 декабря", – сказал Денис Кусков.

Затруднения могут возникнуть, если человек захочет поздравить близких по видеосвязи, предупредил эксперт.

"Пообщаться по видеосвязи 31 декабря тоже можно будет, но с ограничениями. Ближе к полуночи и сразу после этого времени скорость мобильного интернета может замедляться, что скажется на качестве картинки. Но даже если это и произойдет, то затронет не всех", – заключил Денис Кусков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/