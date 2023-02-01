График движения поездов изменится на время ремонтных работ на перегоне Мацеста – Сочи в Краснодарском крае

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С 1 февраля начинаются ремонтные работы тоннеля №7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае. Это окажет существенное влияние на график движения поездов на Черноморском побережье.

Работы на сооружении, введенном в эксплуатацию в 1913 г., продлятся 73 дня и завершатся 15 апреля. Их проведение специально запланировали в период межсезонья, когда происходит снижение пассажиропотока в курортной зоне.

За два с половиной месяца отремонтируют свод тоннеля, а также проведут комплекс мероприятий, направленных на водоподавление. Кроме того, будут значительно обновлены фасадные части стен Северного и Южного порталов тоннеля.

На время проведения работ движение по самому тоннелю и по одному из путей на перегоне будет закрыто. Пригородные поезда и составы дальнего следования будут ходить только по соседнему пути и через другой тоннель. В связи с этим изменится график их движения.

Наибольшие изменения произойдут в расписании пригородных поездов. В частности, на маршруте Сочи – Имеретинский курорт перестанут курсировать четыре пары «Ласточек». У восьми пар пригородных поездов, которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт, вместо Сочи конечной остановкой станет станция Мацеста. Также скорректировано время движения других составов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: пресс-служба СКЖД