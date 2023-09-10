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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко пообщался с главой Крымского района Сергеем Лесь 

В Крымске продолжается проектирование двух пешеходных мостов. Обсудили этапы строительства. 

Один из них соединит ул. Коммунистическую и ул. Космонавтов.

 

Это будет современный, удобный и безопасный пешеходный мост.

Второй пешеходный мост соединит ул. Веселую и парк на ул. Свердлова.

Существующий мост по правилам безопасности необходимо демонтировать. На его месте будет построен новый – без опор для лучшего прохождения воды. 

Также планируется строительство автомобильного моста с двухсторонним движением. Он также соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов. Мост необходим в городе, чтобы снизить интенсивность движения на мостах на ул. Синева и Маршала Жукова, позволит разгрузить ул. Адагумскую, К. Либкнехта. 

Иван Иванович рекомендовал Сергею Олеговичу держать на личном контроле возведение мостов, которое планируется начать в конце этого года - начале 2024 года. 

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Категория: Новости / Транспорт

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