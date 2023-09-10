В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко пообщался с главой Крымского района Сергеем Лесь
В Крымске продолжается проектирование двух пешеходных мостов. Обсудили этапы строительства.
Один из них соединит ул. Коммунистическую и ул. Космонавтов.
Это будет современный, удобный и безопасный пешеходный мост.
Второй пешеходный мост соединит ул. Веселую и парк на ул. Свердлова.
Существующий мост по правилам безопасности необходимо демонтировать. На его месте будет построен новый – без опор для лучшего прохождения воды.
Также планируется строительство автомобильного моста с двухсторонним движением. Он также соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов. Мост необходим в городе, чтобы снизить интенсивность движения на мостах на ул. Синева и Маршала Жукова, позволит разгрузить ул. Адагумскую, К. Либкнехта.
Иван Иванович рекомендовал Сергею Олеговичу держать на личном контроле возведение мостов, которое планируется начать в конце этого года - начале 2024 года.