В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко пообщался с главой Крымского района Сергеем Лесь 

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В Крымске продолжается проектирование двух пешеходных мостов. Обсудили этапы строительства.

Один из них соединит ул. Коммунистическую и ул. Космонавтов.

Это будет современный, удобный и безопасный пешеходный мост.

Второй пешеходный мост соединит ул. Веселую и парк на ул. Свердлова.

Существующий мост по правилам безопасности необходимо демонтировать. На его месте будет построен новый – без опор для лучшего прохождения воды.

Также планируется строительство автомобильного моста с двухсторонним движением. Он также соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов. Мост необходим в городе, чтобы снизить интенсивность движения на мостах на ул. Синева и Маршала Жукова, позволит разгрузить ул. Адагумскую, К. Либкнехта.

Иван Иванович рекомендовал Сергею Олеговичу держать на личном контроле возведение мостов, которое планируется начать в конце этого года - начале 2024 года.