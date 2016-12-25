Черноморский флот запустил новый гидрографический катер

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В Севастополе 24 декабря подняли флаг на новейшем большом гидрографическом катере БГК-2150.

Планируется, что судно будет работать в составе океанографической экспедиции Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей. Он будет выполнять съемку рельефа дна с помощью высокоточных приборов.

Катер станет обслуживать навигационные знаки, заниматься перевозкой грузов и пассажиров с возможностью высадки на побережье, не оборудованное причалом.

БГК-2150 построили на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. Катер прошел ходовые испытания в Севастополе. Сейчас судна этой серии являются самыми современными среди гидрографических катеров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: kuban24.tv