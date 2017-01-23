Начальник СКЖД Владимир Пястолов ответил на вопросы пассажиров «Ласточки» Ростов - Новороссийск

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Поезд «Ласточка» сообщением Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск стал местом проведения «Дня пассажира». На вопросы жителей Ростовской области и Краснодарского края ответили начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и руководители структурных подразделений компании, расположенных на полигоне дороги.

Новый формат открытого разговора вызвал повышенный интерес у пассажиров, которые предлагали свои варианты развити я проекта «Дневной экспресс» на Юге России, обустройства вок зальной инфраструктуры, введения новых остановок на станциях, повышения уровня сервиса. Также пассажиров «Ласточки» интересовали перспективы расширения маршрутной сети этого скоростного поезда на полигоне магистрали.

Владимир Пястолов отметил, что «Ласточка» Ростов-на-Дону - Новороссийск, начавшая курсировать 3 января, уже успела стать популярным видом транспорта. Заполняемость поезда в праздничные и выходные дни превышает 70%. В перспективе планируется сократить время в пути до 4,5 часов. Кроме того, по словам начальника дороги, в настоящее время прорабатываются варианты новых маршрутов скорос тной электрички, среди которых Ростов-на-Дону – Кисловодск и Краснодар – Роза Хутор.

Участники «Дня пассажира» предложили внедрить услугу по внеочередному приобретению бил етов непосредственно перед отправлением «Ласточки». Соответствующие решения как организационного , так и технического характера были найдены в процессе диалога. Кроме того, выяснилось, что пассажиры, приобретая электронные билеты, зачастую используют различные интернет-сайты, предусматривающи е наличие доплаты. Вместе с тем руководством дороги отмечено, что покупку билетов не только без доплаты, но и с экономией можно произвести непосредственно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Данная услуга весьма востребована – уже сегодня более 40% проездных документов приобретается через Интернет.

Следует отметить активное участие граждан в «Дне пассажира», по итогам мероприятия было получено более 100 опросных листов от пассажиров, которые помогут дальнейшему повышению качества услуг железнодорожного транспорта. Владимир Пястолов подчеркнул необходимость проведения мероприятий в формате открытого разговора с пассажирами на постоянной основе.

«День пассажира» сопровождался неформальным общением руководства дороги с представителями ведущих редакций региональных СМИ. В ходе беседы были подведены итоги работы магистрали в 2016 году и озвучены планы на 2017 год по ключевым направлениям деятельности.

Владимир Пястолов отметил, что в прошедшем году на СКЖД увеличилось количество отправленных пассажиров. Так, в дальнем следовании в 2016 году отправлено свыше 11 млн человек, что на 10% больше чем в 2015. Всего за прошедший год в дальнем и пригородном сообщении отправлено более 40 млн пассажиров.

Грузооборот по итогам 2016 года увеличился по сравнению с 2015 годом на 1,2%, составив более 105 млрд тонно-км. При этом объем погрузки на Северо-Кавказско й железной дороге составил 62,6 млн тонн.

Инвестиционная программа полигона дороги в минувшем году составила более 31 млрд рублей. При этом около 60% выделенных средств направлено на реализацию проектов, связанных с выполнением поручений Правительства РФ по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово – Черноморского бассейна. В 2017 году объем инвестиционной программы дороги превысит 27 млрд руб. Планируется продолжить работы по строительству вторых путей в направлении портов Юга России, работы по модернизации пути, а также закупить 10 грузовых тепловозов и 2 маневровых тепловоза.

Одним из основных событий 2016 года начальник дороги назвал открытие Центра продажи услуг. Благодаря деятельности центра многие клиенты открыли для себя такие сервисы холдинга «РЖД» как разработка индивидуальных т ранспортно-логис тических цепочек, проектирование и строительство объектов недвижимости, а также комплекс социальных услуг, включая медицинское и санитарно-курортное обслуживание.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги