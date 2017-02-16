ФАС аннулировала закупку порта Новороссийск по жалобе АО «Роснефтефлот»

/Транспорт/

В антимонопольное ведомство поступила жалоба АО «Роснефтефлот» на действия ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») при проведении открытого запроса предложений на предоставление услуг для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов в порту Новороссийск. Начальная (максимальная) цена контракта составила 11 млрд рублей.

Комиссия ФАС России установила, что ПАО «НМТП» объединило в один лот разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен обеспечивать пожарную безопасность и участие специализированного подразделения в тушении пожаров, одновременно с чем его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнения швартовных операций.

Такие работы и услуги требуют отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий и оборудования. Примечательно, что на сегодняшний день закупаемые ПАО «НМТП» работы и услуги в порту Новороссийск оказывает не одна, а несколько организаций.

Кроме того, в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта.

«Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

По итогам рассмотрения жалобы заказчику выдано предписание, в соответствии с которым ПАО «Новороссийский морской торговый флот» следует аннулировать закупку.

Источник: ФАС РФ