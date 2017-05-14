Грузия намерена возобновить морское сообщение между Батуми и Сочи

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Грузинская компания с 22 мая планирует возобновить приостановленное в сентябре 2016 году пассажирское морское сообщение между Батуми и Сочи.

Морское сообщение между Батуми и Сочи было прекращено в сентябре 2016 года. Однако с наступлением курортного сезона Грузия приняла решение возобновить данный маршрут.

«На начальном этапе осуществлять рейсы планируем один раз в неделю. Увеличение частоты рейсов полностью зависит от спроса. Мы готовы выполнять по два-три и более в неделю. Пассажиры морского судна будут проходить пограничный и таможенный контроль», - уточнил директор компании «Экспресс Батуми» Зураб Кирцхалия.

На данный момент пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, которое пролегает по военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.

В Сочинском торговом порту сообщили, что с 29 апреля 2016 года грузинская комета «Экспресс-Батуми» начинает осуществлять рейсы «Сочи – Батуми – Сочи». Время в пути, в зависимости от погодных условий, занимает 5-6 часов. Билеты можно приобрести в кассе. При выкупе билетов необходимо иметь загранпаспорт.

Источник: Сочи-Экспресс