В Краснодарском крае введут дни снижения скорости

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Решение принято на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края.

Одними из самых актуальных проблем на сегодняшний день остаются обеспечение безопасности детей при их перевозке, снижения загрузки на автомобильных дорогах в сторону Черного моря, а также установление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками.

Обеспечение безопасности перевозки детей в школьных автобусах остается приоритетом для правоохранительных органов. Несмотря на регулярные проверки, встречаются случаи, когда транспорт проходит осмотры формально.

– Необходимо создать специализированные предприятия по организованным перевозкам, в обязанности которых будут включены организация и осуществление технического обслуживания и выпуска на линию, выполнение мероприятий по соблюдению режимов труда и отдыха водителей, – подчеркнул заместитель главы региона.

На сегодняшний день парк школьных автобусов, задействованных в перевозках более 50 тысяч учащихся, составляет 964 единицы. К началу 2018 учебного года из всех источников финансирования министерство планирует его обновить на 223 машины.

Также, были подведены и итоги ремонтных работ на автодорогах, ведущих к побережью. На данный момент завершаются ямочный ремонт, планировка обочин, окраска элементов автодорог, замена поврежденных дорожных знаков и сигнальных столбиков, обновляется дорожная разметка. Основные работы по подготовке автомобильных дорог I, II и III технических категорий к курортному сезону уже закончены, а по остальным дорогам работы планируются завершить к 1 июня.

Как было отмечено на заседании, обстановка с аварийностью на улично-дорожной сети края по итогам четырех месяцев текущего года остается сложной. Количество дорожно-транспортных происшествий – 1618, практически осталось на уровне четырех месяцев 2016 года, сократившись всего на 0,2%.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края приняла решение рассмотреть возможность проработки вопросов об организации и проведении в городах и населенных пунктах регулярных Дней снижения скорости с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 14 мая на Кубани прошел единый День снижения скорости. Жители края приняли в нем активное участие.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края