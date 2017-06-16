В дни матчей Кубка конфедераций транспорт в Сочи будет ходить до трех часов ночи

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О том, как организована логистика общественного транспорта к Кубку конфедераций и курортному сезону, журналистам рассказали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, директор департамента транспорта и связи администрации Сочи Юрий Усачев и его заместитель Вячеслав Бауэр.

Городская транспортная сеть полностью готова к проведению кубковых матчей, первый из которых пройдет на стадионе Фишт уже 19 июня, сообщил Алексей Смаглюк.

– Маршрутная сеть города-курорта была модернизирована еще к Олимпиаде и полностью доказала свою работоспособность, не дала ни одного сбоя, – отметил замминистра. – Поэтому план управления перевозками во время Кубка конфедераций был выстроен по аналогии с Играми с учетом проведения мероприятий в Олимпийском парке. С повышенной интенсивностью будет работать железнодорожный транспорт. Количество подвижного состава электропоездов увеличится до 70 пар.

Кроме того, в городе вводятся три маршрута шаттлов, соединяющие крупные транспортные узлы и Имеретинский курорт. По одному из них – между аэропортом и железнодорожным вокзалом – автобусы уже курсируют.

Для усиления городской маршрутной сети край направляет в Сочи 100 автобусов из Краснодара, добавил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона. В том числе, 60 из них экологического класса Евро-5 приобретено специально для Кубка конфедераций. Все они оснащены информационными табло, системами безопасности и доступности для маломобильных граждан.

Для своевременного подвоза болельщиков к стадиону в дни матчей сформировано шесть основных маршрутов городского общественного транспорт, рассказал директор городского департамента транспорта и связи Юрий Усачев.

– За три часа до матча количество подвижного состава будет увеличено с интервалом движения от двух до пяти минут. Планируется задействовать 250 автобусов. С учетом шаттлов и электропоездов это позволит вовремя доставить зрителей на матч, а потом развезти. 25 и 29 июня, когда матчи начинаются в 21.00, движение общественного транспорта будет продлено до трех часов утра. При таком интенсивном графике, по нашим подсчетам, за день общественный транспорт проедет 54 тысячи километров – это даже больше расстояния вдоль экватора, – уточнил Юрий Усачев.

Вся информация, о том, как добраться до стадиона, будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах, сообщил замдиректора департамента транспорта и связи администрации Сочи Вячесла Бауэр. Проинструктировать болельщиков смогут и волонтеры. Кроме того, можно скачать бесплатное мобильное приложение «Сочи. Транспорт», которое укажет не только нужный маршрут, но и время прибытия автобуса на остановку.

– Маршрутная сеть сформирована для максимального удобства болельщиков и с учетом пиковых нагрузок в связи с курортным сезоном, – отметил в заключении Алексей Смаглюк. – Поэтому мы призываем всех любителей футбола пользоваться общественным транспортом.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края