В Новороссийске на сходе жителей обсудили проект планировки строительства автодороги «Южный обход»

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В управлении архитектуры и градостроительства администрации города прошел сход жителей по обсуждению проекта будущей обводной дороги.

В Новороссийске в развитие генплана города идёт процедура утверждения проекта планировки линейного объекта «Южный обход». Он пройдёт от ул. Хворостянского до с. Владимировка с выходами на ул. Старотобольскую, Анапское шоссе в районе АЗС «ЛУКОИЛ» и памятника «Непокорённые». «Южный обход» станет одной из ключевых составляющих нового транспортного узла Новороссийска, он соединит южную и западную части города и позволит перенаправить потоки машин, тем самым избавив центр город от автомобильных пробок.

Примерная протяжённость дороги 26 км, ширина проезжей части 21 метр, асфальтобетонное покрытие. Магистраль будет иметь 4 полосы и дублёры. Расчётная скорость – 70 км/ч. Предусматривается возможность размещения придорожного сервиса: АЗС, парковок, шиномонтажных мастерских и пр.

В феврале 2017 года проект «Южного обхода» был представлен главой города Игорем Дяченко на сочинском инвестиционном форуме. Поскольку строительство «Южного обхода» требует больших капитальных вложений, которые невозможно изыскать в муниципальном бюджете, глава города И.Дяченко направил письмо в комитет по транспорту и строительству Государственной Думы РФ с просьбой включить данный проект в федеральную целевую программу.

По словам главы Новороссийска И.Дяченко, строительство «Южного обхода» один из ключевых вопросов транспортной стратегии города, который позволит разгрузить центр города от растущего потока автотранспорта. «Вместе с этим, сооружение такого социально значимого объекта дорожной инфраструктуры должно готовиться и вестись с учётом генерального плана развития города, мнения жителей и сложившейся застройки», - убеждён глава города.

6 июня прошли публичные слушания по вопросам строительства дороги «Южный обход». А 20 июня на сходе жителей с представителями муниципалитета, проектировщиками и архитекторами – членами градостроительного совета Новороссийска обсуждался маршрут, по которому пройдёт жизненно важная для города магистраль.

«Важно учесть интересы собственников земельных участков, в районе которых или по которым будет проходить «Южный обход» Администрация не допустит нарушения прав собственников земельных участков», - пояснил И.Дяченко.

Источник: Пресс-служба МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.