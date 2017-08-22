В Новороссийске уничтожили партию запрещенных к ввозу сыров

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Государственными инспекторами Новороссийского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ходе проведения мониторинга мест реализации подконтрольной продукции на территории ТЦ «Восточный», по адресу: г. Новороссийск, ул. Котовского, 6, обнаружена продукция, запрещенная к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, в том числе и на территорию Российской Федерации: сыр Maasdam «Jagibo» и сыр Пармезан «Dziugas» общим весом 3 кг.

На товаре отсутствует маркировка на русском языке, сопроводительные документы на продукцию не предоставлены. Странами происхождения сыров являются Голландия и Литва, которые согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», попали под антисанкции РФ.

Продукция происхождения вышеуказанных стран, во исполнение Указа Президента РФ, подлежит немедленному изъятию и уничтожению, что и было произведено под контролем должностных лиц Управления.