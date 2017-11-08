В Сочи подвели итоги оперативно – профилактического мероприятия «Осенние каникулы».

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Инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте подвели итоги оперативно – профилактического мероприятия «Осенние каникулы».

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения подростковой преступности сочинские транспортные полицейские провели мероприятия по выявлению несовершеннолетних беспризорно и безнадзорно находящихся на объектах железнодорожного транспорта.

За время проведения оперативно – профилактической операции «Осенние каникулы» в линейные подразделения по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте доставлено восемь подростков.

Пять школьников были доставлены в отдел по делам несовершеннолетних за безнадзорное нахождение на объектах железнодорожного транспорта и переход путей в неустановленных местах.

Трое несовершеннолетних были задержаны «по горячим следам» за транспортное правонарушение. Девятилетние школьники пытались выложить монетки на железнодорожное полотно, не подозревая о возможных последствиях.

С малолетними правонарушителями и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Адлер провели профилактическую беседу и объяснили всю серьезность детских шалостей, о которой они и не подозревали.

В дальнейшем детей ожидает постановка на внутрешкольный учет и визит, вместе с родителями, на районную комиссию по делам несовершеннолетних.