В Липецке с перевозчиками не воюют...

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Группа компаний «Волгабас» поставит 40 городских автобусов большого класса в Липецк. Всего в лизинг будут взяты сорок машин на общую сумму более 400 миллионов рублей.

Автобусы способны перевозить до 105 пассажиров, при этом в салоне предусмотрено 28 мест для сидения. Все машины покрашены в белый цвет, который станет фирменным для обновленного общественного транспорта Липецка.

Автобусы оснащены дизельным двигателем экологического стандарта Евро-5 и автоматической трансмиссией, наиболее удобной для движения в городском потоке.

Салон оборудован откидной аппарелью для заезда пассажиров с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрено место крепления коляски.

Комфортный климат обеспечивает система кондиционирования (30 кВт) и мощные отопители, способные эффективно работать даже при низких температурах. Еще одна особенность – яркие светодиоды, равномерно распределяющие внутри салона освещение, адаптированное для зрения человека.

Безопасность автобуса находится под постоянным контролем бортового навигационно-связного терминала, видеорегистратора с комплексом внешних и внутренних камер, а также системы информирования, оперативно транслирующей пассажирам всю необходимую информацию.

Все 40 автобусов поступят в парк основного городского перевозчика «Липецкпассажиртранс». В этом транспортном предприятии уже знакомы с продукцией «Волгабас». Летом здесь тестировали городские машины, а осенью новейший электробус. Оба автобуса получили положительные отзывы как транспортников, так и пассажиров.

Несмотря на короткий срок поставки (до конца 2017 года), производственные мощности группы компаний «Волгабас» позволяют оперативно реализовывать даже крупные проекты. Уже в конце ноября в городе Волжском откроется новый комплекс по выпуску автобусов среднего класса, а в конце года начнет серийный выпуск автобусов новейший роботизированный завод во Владимирской области.

Справка о компании

Группа компаний «Волгабас» - один из лидеров транспортного машиностроения России. Предприятие было основано в 1993-м году и за свою историю выпустило на российские маршруты более 5 тысяч автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. Производственные мощности завода – 500 автобусов в год. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его ключевые особенности - высокая степень автоматизации производства. “Волгабас” делает ставку на передовые технологии и собственные научные разработки, привлекает партнеров из числа ведущих производителей компонентной базы.

Источник: пресс-служба компании