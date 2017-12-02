Владимир Синяговский: Дороги Новороссийска под особым контролем...

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Обеспечение комплексного развития новороссийского транспортного узла – один из важнейших для нашего региона вопросов, которые депутат Государственной Думы Владимир Синяговский взял под личный контроль.

В рамках региональной недели В.И.Синяговский провел встречи с Председателем Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» С.В.Кельбахом и Начальником Краснодарского территориального управления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Н.Н.Ильиным. В ходе встреч обсуждались перспективы продолжения и окончания строительства авторазвязки на участке Сухумийского шоссе, а также окончания проектирования и получения положительного заключения Главгосэкспертизы России по автомобильной дороге Цемдолина – ул. Портовая.

«В начале декабря состоится открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству авторазвязки на участке Сухумийское шоссе. В ходе электронных торгов будет определен подрядчик, который возьмет на себя обязательства по завершению строительства данного объекта. Окончание строительства запланировано на 2018 год.

По участку дороги Цемдолина – ул. Портовая, протяженностью около 11 км., ведется оформление проектно-сметной документации для последующего представления в Главгосэкспертизу России. При положительном заключении будет продолжена работа по включению объекта в план финансирования на 2019 год», – рассказал В.И.Синяговский.