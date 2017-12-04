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В Новороссийске к социальной акции «Пристегнись, Россия!» присоединяются дошкольные учреждения

Родители и коллектив детского сада «Радуга» на своем примере показывают, что приучать детей к поездке в детских удерживающих устройствах надо с самого раннего детства. Руководство детского сада и сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску предложили водителям-родителям принять участие и поддержать социальную кампанию «Пристегнись, Россия!».

Понимая важность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, взрослые с энтузиазмом подключились к пропаганде безопасности дорожного движения и проявили творческий подход к фотоснимкам, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к вопросам перевозки детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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