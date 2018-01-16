Транспортные полицейские Новороссийска вручили детям подарки и напомнили о безопасности на железной дороге

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Сотрудники Новороссийского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители сменили форменное обмундирование на костюмы сказочных героев и организовали профилактическое представление для маленьких жителей города-героя, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Ребята порадовали новогодних волшебников своими творческими выступлениями. А стражи порядка на транспорте напомнили детям о необходимости соблюдения правил личной безопасности на объектах транспорта, а также вручили волшебные письма от «Полицейского Деда Мороза» и его верного друга Мухтара с информацией профилактического характера.

В завершение мероприятия, транспортные полицейские пожелали всем участникам благополучия, праздничного настроения, здоровья и исполнения самых заветных желаний. Ребята с удовольствием фотографировались со сказочными героями и искренне благодарили полицейских за теплые поздравления и хорошее настроение. Акция «Полицейский Дед Мороз» также стала своеобразным финалом марафона добрых дел, в котором приняли участие дети сотрудников Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте