В отделе ГИБДД Управления МВД Росси по городу Новороссийску подвели итоги работы за месяц

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За первый месяц 2018 года на территории Новороссийска зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести. Число ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11, количество раненых на 14, число погибших снизилось на 5. В январе 2018 года ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

Как показывает анализ, наиболее частыми причинами ДТП являются – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения.

Особое внимание руководством и личным составом Отдела ГИБДД и ОР ДПС уделяется дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. В январе в 3 ДТП трое несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Работа по снижению детского дорожно-транспортного травматизма ведется ежедневно.

Наиболее аварийными днями недели в январе отмечены вторник, среда. Больше всего ДТП происходит с 16 до 20.00 часов и с 4 до 8 утра. Основными видами ДТП в январе являются - столкновение транспортных средств и наезд на пешехода.

С начала 2018 года сотрудниками Отдела ГИБДД и ОР ДПС выявлено 5 водителей в состоянии опьянения, 55 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении данной категории участников дорожного движения собраны административные материалы и направлены в суд для принятия решения.

За январь 2018 года в отношении водителей, эксплуатирующих автомобили с тонированными сверх нормы стеклами, составлен 91 административный материал.

Пристальное внимание и ежедневная работа патрулей ДПС ведется в сфере безопасности детских перевозок и использования специальных удерживающих устройств. С начала 2018 года составлен 101 административный материал по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей»).

Не предоставили преимущество пешеходам 363 водителя, 194 пешехода нарушили ПДД, в отношении них инспекторы ДПС составили протоколы об административном правонарушении.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску