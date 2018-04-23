В Новороссийске начинается оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

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С начала 2018 года на территории Новороссийска зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человека погибло, 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По причине выезда на полосу, предназначенную для встречного движения водителями транспортных средств произошло 15 ДТП, в которых 4 человека погибло и 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

В целях снижения аварийности и предупреждения ДТП по причине нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, на территории обслуживания отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску, в период с 26 по 30 апреля 2018 года, проводится оперативно-профилактическая операция «Встречная полоса», в рамках которой особое внимание инспекторов ДПС будет уделено выявлению и пресечению данного вида грубейшего нарушения Правил дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску