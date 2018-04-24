В Новороссийске появился волшебник-невидимка и шалит на остановках!

/Транспорт/

В редакции с утра не умолкает телефон. Встревоженные новороссийцы просили призвать службы города, отвечающие за порядок на остановках пассажирского транспорта, к порядку.

Точкой проблемы вот уже который день стала остановка на улице Советов, 40. Мало того, что ее украсили сомнительного качества и по архитектурным решениям, и по используемым материалам остановкой. Так тут кто-то неизвестный затеял тестирование на сообразительность пассажиров.

На этой остановке садятся горожане и гости города на маршруты, которые обслуживают автобусы и троллейбусы. Раньше место посадки этих видов транспорта были разведены на расстояние. Ну в целях безопасности и удобства пассажиров. После реконструкции их объединили. И как водится, без всякихна то объявлений.

Третьего дня, видимо увидев, что горожане привыкли к месту ожидания, "волшебник" решил восстановить требования ГИБДД и развел места посадки. Полдня люди привыкали, гоняясь за автобусами по Советов. Но не угомонился творческий человек. И через день автобусы и троллейбусы стали парковаться вместе.

Утро среды заставило опять пассажиров гадать ребус: "Где место посадки в автобус?" Потому что невидимый чиновник дал команду водителям поменять место. Бабушки с сумками, студенты с рюкзаками, взволнованные мамаши с малышами бегали по тротуару, пытаясь разгадать ребус. Или как это называется?

Все звонки в управление транспорта и городскую службу контроля за пассажирскими перевозками были безрезультатны. В одном сообщили, что уже давно нет руководителя. И передавать некому данное обращение. Во втором вообще пассажиру Дмитрию Б. сообщили, что служба контролирует перевозки и остановки не являются предметом их контроля. Во как!!!

Может публикация в СМИ поможет нам всем вместе поймать этого волшебника-невидимку?