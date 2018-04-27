По итогам II Слета молодежи Дирекции скоростного сообщения лучшим признан проект «Big Data»

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В Сочи завершилась работа II Слета молодежи Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» под девизом: «#Мысоздаембудущее!».

В работе слета приняли участие порядка 50 молодых специалистов в возрасте до 35 лет, отобранных экспертной комиссией.

В первый день слета молодые железнодорожники приняли участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня», которая предоставила им возможность познакомиться, объединиться в группы, проявить креативное мышление и логику.

В течение трех дней участники, поделившись на 7 команд, совместно с экспертами Дирекции скоростного сообщения и бизнес-тренерами проводили нестандартные тренинги, а также работали над проектами, которые были определены стратегически важными и перспективными в дальнейшей работе компании. Проекты, подготовленные участниками слета, посвящены разным аспектам деятельности компании и направлены на повышение качества работы пассажирского комплекса, мотивации персонала, развитию сервиса. В качестве проектов были представлены: «Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава», «Создание Школы Сервиса РЖД: механизм реализации, экономическая эффективность» и другие.

По итогам Слета победителем была признана команда «Две столицы», состоявшая из представителей Центральной, Московской Дирекций скоростного сообщения и Учебного центра подготовки персонала по обслуживанию высокоскоростных поездов с проектом «Использование технологии больших данных (Big Data) для оптимизации системы учета оказанных услуг по договорам Дирекции». Также была дана высокая оценка проекту: «Эффективная система мотивации фронт-лайн персонала».

Слеты молодежи являются эффективной стартовой площадкой, где у каждого молодого сотрудника есть шанс заявить о себе, реализовать свой творческий и профессиональный потенциал, содействовать профессиональному и личному развитию, карьерному росту.

Источник: пресс-служба СКЖД