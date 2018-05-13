В майские праздники более шести тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом

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Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» с 30 апреля 2018 года возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

На сегодняшний день оформлено 90 тысяч 416 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток); 57161- в Крым, 32800 – из Крыма. За прошедшие майские праздники с 30.04.2018 по 09.05.2018 по «единому» билету перевезено 6 тысяч 263 .пассажира. «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта воспользовалось 3065 пассажиров; авиационного транспорта – 3198 пассажиров. Напомним, что перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2018 г. осуществляются от железнодорожных вокзалов Краснодара, Анапы, а также аэропорта Симферополя в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути. Стоимость «единого» билета на автобусную составляющую осталась на уровне 2015 года.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)